Un an après le séisme, rien n'a changé dans la ville de Teil

Un an après le séisme d'une secousse de 5,4 sur l'échelle de Richter dans la ville de Teil, les habitants sont désemparés et ne savent plus où aller. Dans un quartier sinistré où la plupart ont déménagé, nous retrouvons Dominique et Claudie, un couple de retraités et anciens employés de mairie. Il y a un an, nous les avions filmé dans leur maison dévastée. Après plusieurs mois chez leurs enfants, ils ont réinvesti les lieux, malgré un arrêté de péril pour risque d'effondrement. Leur contrat d'assurance ne prévoit pas de relogement et ils ne sont pas éligibles aux aides sociales. Au Teil, 1 000 logements sont inhabitables à cause du séisme et seules sept maisons ont été démolies. Selon la mairie, les dégâts sont estimés à plus de 200 millions d'euros. Les bureaux d'experts sont débordés et la crise du Covid-19 a ralenti le traitement des dossiers. En attendant la rénovation de leur maison, Marie-France et Jean-Jacques ont pu déménager. Mais depuis un an, ils attendent le rapport des experts en assurance pour pouvoir commencer les travaux.