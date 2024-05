Un an après les émeutes : la lente reconstruction

Il y a presque un an, à Montargis, une ville de 14 000 habitants a été confrontée à une violence inouïe en plein centre-ville. Des magasins pillés et ce symbole d'une pharmacie en feu avant que tout l'immeuble ne soit ravagé. Aujourd'hui, il ne reste rien. Tout a été rasé. Le coût des émeutes à Montargis s'élève à plus de 15 millions d'euros. Pour continuer à être assuré, la commune a vu sa franchise passée de 7 000 euros à deux millions d'euros. Voilà, pour l'argent, mais les commerçants, eux, presque unanimement évoquent un traumatisme moral. Aujourd'hui, la ville espère des renforts policiers. Une trentaine de postes ont été promis depuis des mois par le gouvernement. Et cotée caméra, le parc a été augmenté. Désormais, elles sont presque une centaine. Côté justice, sur les 200 casseurs ayant déferlé en centre-ville, cinq ont été condamnés jusqu'à deux ans ferme. Le reportage ci-dessus montre Nemours, autre ville moyenne touchée par les émeutes de l'an dernier. Les locaux neuf de L'association culturelle "La Scala" ont été saccagé puis brûlé en pleine nuit. C'est tout le problème entre l'assurance, les batailles d'expert et les autorités locales, aucune date de remise en état n'est fixée pour ce lieu qui a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros aux contribuables. Dans la vidéo en tête de cet article, on voit les salles de classe recouvertes de cendres. Le bâtiment est trop fragile pour accueillir du public. Alors pour continuer d'exister, l'association a été éclatée en plusieurs lieus : dans une école, dans un cinéma et dans une salle des fêtes en périphérie de la ville. Conséquence pour les professeurs, la direction des élèves, c'est le système D en attendant un hypothétique retour à la normale qui pourrait prendre des années. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta