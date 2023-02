Un astéroïde dans le ciel du Nord de la France !

Il y avait eu une boule de feu au-dessus de la Normandie, visible aussi à Brighton, en Angleterre, et même dans le ciel parisien. L’astéroïde d’un mètre de diamètre seulement avait été détecté par un astronome amateur et signalé sur Internet. Dès minuit, les passionnés étaient prévenus. Il allait y avoir une grosse étoile filante dans le ciel. Thomas est donc sorti de chez lui, pour avoir un point de vue dégagé et immortaliser l’instant. D’autres ont simplement eu de la chance. Les astéroïdes sont des corps célestes qui errent dans l'espace. Parfois, certains sont attirés par l’attraction terrestre. Le frottement contre notre atmosphère les chauffe et les transforme en boules de feu. Ils deviennent alors des météores. Si les gros objets sont suivis à la trace par les astronomes, il est très rare de pouvoir détecter les petits et surtout de prédire leur trajectoire. Dans la nuit de ce dimanche 12 février, le météore s’est disloqué au-dessus de la mer sans faire de dégât. En 2013, un autre en Russie avait fait exploser des centaines de vitres, qui avaient blessé plus d’un millier de personnes. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Stiti, X. Thoby