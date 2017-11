Un automne historiquement sec !

Le mois d'octobre a été l'un des mois les plus secs de ces 60 dernières années. Les nappes phréatiques présentent des niveaux extrêmement bas. Les sols sont secs sur les deux tiers du pays. Et pour cause : il y a eu peu de pluie et des records de températures. En moyenne, la température a été supérieure à la normale de 1,4°C, du jamais vu en cette période. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.