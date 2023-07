Un automobiliste de 81 ans tue deux piétons en trois mois

C’est sur un passage piéton que le drame s’est déroulé. Début juillet, un octogénaire et sa petite-fille sont renversés par une voiture en bas de chez eux. L’homme décédera quelques jours plus tard à l’hôpital. Aujourd'hui, sa fille est sous le choc. Le chauffard est un homme de 81 ans qui, trois mois auparavant, avait déjà renversé un piéton. La personne a été morte sur le coup. Il s'agit d'un accident survenu sur le même boulevard. Cette répétition met Séverine, la fille de la victime, en colère. Après le premier accident mortel, pourquoi ce chauffeur conduisait-il encore ? Selon la mairie, il possédait toujours son permis et n’avait pas consommé d’alcool. L’avocate de l’une des familles des victimes souhaite éclaircir cette situation. Nous avons voulu entrer en contact avec l’auteur des faits, mais sans succès. C'est son avocat qui nous répond. Le conducteur responsable a été mis en examen pour homicide involontaire et reste présumé innocent. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche