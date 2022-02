Un bébé sauvé des flammes grâce au geste héroïque d’éboueurs à Saint-Maur-des-Fossés

Ces quatre éboueurs ont fait face à une scène d'incendie ce jeudi matin à Saint-Maur-des-Fossés. Florian Gallon et ses collègues effectuaient leur tournée habituelle dans cette commune de région parisienne lorsqu'une forte explosion a retenti. Et très vite, un appartement a pris feu. Ils ont vu un bébé sur la rambarde dudit appartement avec son papa qui le protégeait. L'un d'eux a grimpé au balcon et a récupéré le bébé. Il est sauvé. Pour Florian Gallon, comme pour les autres, intervenir était une évidence. Il nous a expliqué qu'ils n'avaient pas pensé à la peur. Ces quatre éboueurs ont aidé les parents du bébé à passer sur le balcon voisin et évacué tous les habitants de l'immeuble. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont réquisitionné un pavillon à proximité pour prendre en les victimes. Les parents de l'enfant sont hospitalisés. L'incendie de leur appartement serait dû à l'explosion d'une batterie de trottinette électrique. T F1 | Reportage S. Chevallereau, M. Debut.