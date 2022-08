Un béluga perdu dans la Seine

Dans le fleuve, le béluga a presque l'allure d'un fantôme. C'est l'incursion du monde polaire dans les eaux troubles de la Seine. L'animal a été aperçu pour la première fois il y a deux jours et il a déjà parcouru 160 kilomètres depuis l'embouchure. Cet après-midi, les pompiers de l'Eure ont pu le filmer avec un drone, à Saint-Pierre-la-Garenne. Il continue à s'enfoncer à l'intérieur, dans les méandres du fleuve. La préfecture de l'Eure et plusieurs associations mobilisent des moyens pour le repérer, le suivre et tenter de lui porter secours. Les bélugas sont des mammifères marins qui, d'ordinaire vivent en groupe dans les régions froides, au Nord du Canada, de la Norvège ou de la Russie. La raison de la présence d'un individu solitaire, dans les eaux douces tempérées reste un mystère et une inquiétude. Au mois de mai dernier, une orque s'était déjà égarée dans la Seine et avait fini par succomber, au bout de quinze jours d'errance. Pour le béluga, la priorité, après lui avoir apporté de la nourriture adaptée venue de la mer, sera de trouver un moyen de le convaincre de rebrousser chemin et redescendre le fleuve. TF1 | Reportage M. Izard, A. Guérard, X. Thoby