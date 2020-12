Un bol d’air en montagne

Partons d'abord au-dessus d'Annecy en Haute-Savoie, dans les traces de Julien Irilli et Xavier Cailhol. Tous deux sont des alpinistes-parapentistes. C'est-à-dire qu'ils escaladent les parois les plus raides pour pouvoir s'offrir les vols les plus spectaculaires. Ce jour-là, ils ont décollé des dents de Lanfon, un sommet à 1 824 mètres d'altitude, pour un vol magique au-dessus du lac d'Annecy. "La sensation qu'on peut éprouver en l'air, c'est l'une des choses les plus dingues qui m'ait été donnée de faire. Et même après 25 ans de parapente, de faire l'oiseau, c'est encore une chose dont je n'arrive pas à me remettre", s'est exprimé l'un d'eux. Faire l'oiseau, cela ne pose pas vraiment de problème à Darkan. Né en captivité, il découvre petit à petit les joies de la montagne du côté de Morzine. "C'est un oiseau qui est né chez nous, qui ne savent pas voler. Quand vous le voyez maintenant, il vole vraiment comme un oiseau sauvage", a fait savoir Jacques-Olivier Travers, dresseur de rapaces. La haute montagne est un terrain de jeu fascinant, mais aussi exigeant pour l'être humain. Illustration au-dessus de Bonneval-sur-Arc. Olivier Chométy est le gardien du refuge de Vallonbrun. Situé à 2 300 mètres d'altitude, dans le parc de la Vanoise, ce dernier est l'un des seuls ouverts pendant tout l'hiver. Et c'est heureux pour les randonneurs frigorifiés.