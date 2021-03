Un bras de super-héros pour Maximilien, 8 ans, né avec une malformation

Ce n'est pas le dernier jouet à la mode qui fait la fierté de Maximilien Niel à la sortie de l'école, mais bien sa nouvelle prothèse. De retour chez lui, cet accessoire lui permet de porter des objets légers. C'est également l'esthétique façon super-héros qui lui plaît. Né avec une malformation à l'avant-bras, le petit garçon de 8 ans n'a jamais porté de prothèse par choix. Mais il a craqué quand il a découvert certains modèles sur Internet. La vidéo montre le travail d'une association qui met en relation des familles et des bénévoles qui fabriquent des prothèses à l'aide d'une imprimante 3D, et avec un peu de bricolage. L'association a fourni les plans de fabrication. Avec son imprimante, des matières premières, Teddy Salas, fonctionnaire de 32 ans, bénévole de "E-Nable", met des heures pour adapter les mesures, les couleurs et le design. Teddy et la famille de Maximilien travaillent maintenant sur un nouvel outil pour faire plus facilement du vélo. Le petit garçon espère aller aussi vite que Flash Gordon. Avec un peu d'imagination, mais beaucoup de solidarité et d'altruisme.