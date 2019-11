Un burger sans viande, ça vous tente ?

5% des Français sont végétariens. C'est un marché en pleine croissance. Ce qui n'a pas échappé aux chaînes de fast-food. Elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des burgers sans aucune viande. Certains affirment que ces derniers sont meilleurs. Êtes-vous prêt à vous laisser tenter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.