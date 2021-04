Un cargo néerlandais à la dérive en mer de Norvège après le sauvetage de son équipage

Au bout du câble, un sauveteur est parti récupérer le dernier marin du bateau. Quelques instants auparavant, celui-ci s'est jeté à l'eau après de longues minutes d'opération d'évacuation. Les creux étaient trop prononcés et la tempête trop forte pour poser un sauveteur sur le pont du navire. "Ce n'est pas forcément plus dur de le récupérer dans l'eau. Puisque le plongeur est équipé, il est est hélitreuillé juste à côté du naufragé. Pour le pilote, il faut qu'il pose le plongeur très proche, puisque l'homme à la mer va dériver très vite, puis les vagues vont venir le bringuebaler à droite à gauche", explique Nicolas Renaud, directeur du Centre de sauvetage maritime Atlantique. Lundi dans la journée, ce cargo néerlandais est victime d'une panne moteur. Devenu totalement incontrôlable et après des échanges radio avec les autorités, son évacuation est décidée. Les sauveteurs norvégiens vont aller se poser sur le pont du bateau et récupérer l'un après l'autre huit des douze hommes présents à bord. Les quatre derniers seront récupérés dans l'eau. Abandonné au vent et au courant, le navire a commencé à se rapprocher des terres. Dans la journée, un remorqueur est arrivé sur la zone pour tenter de ramener le bâtiment dans un des ports voisins de la côte norvégienne.