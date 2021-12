Un chef djihadiste tué par l'armée française au Niger

C'est un drone de combat de l'armée française qui a ciblé et tué le chef djihadiste alors qu'il se trouvait sur sa moto. Grâce à un renseignement, il avait été repéré il y a quelques jours dans la région de Tillabéri, au Sud-Ouest du Niger. Cet homme était l'un des membres du commando de l’État islamique au Grand Sahara qui a assassiné six travailleurs humanitaires en août 2020. Leur véhicule avait été criblé de balles. Ce jour-là, ces Français visitaient une réserve de giraffe située à une heure de Niamey la capitale quand trois hommes les ont attaqué et excécuté sur place avant d'incendier leur 4x4. C'est l'émir de Daech au Sahel, Walid al Sahraoui, qui avait ordonné cet assassinat. Il a été éliminé au Mali par la force Barkhane il y a quatre mois, car même si la France a commencé son repli militaire du Sahel, la stratégie française reste la lutte anti-terroriste. En effet, comme l'explique Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des armées, l'objectif de l'action militaire de la France au Sahel est de neutraliser des chefs terroristes, de désorganiser des chaînes de commandement afin d’éviter l'expansion de ces groupes armés terroristes au Sahel et protéger les Français. Cependant, le combat paraît encore long pour atteindre cet objectif énoncé, car au Sahel, les attaques djihadistes se multiplient. La présence française est de plus en plus contestée, comme le montre des images tournées il y a quelques jours à Téra, dans la région de Tillabéri. On y voit un convoi de Barkhane bloqué et assailli à coups de pierres par plusieurs centaines de manifestants qui demandent le retrait total des troupes françaises. T F1 | Reportage L. Boudoul, F. Soyer.