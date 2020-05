Un collège normand propose une visite virtuelle de ses locaux pour rassurer les familles

Depuis lundi 18 mai, les élèves de 6ème et 5ème ont repris le chemin de l'école avec le port obligatoire du masque. En Normandie, un collège propose une visite virtuelle de l'établissement pour rassurer les familles sur les conditions sanitaires. Parents et enfants ont été convaincus. La majorité des collégiens sont revenus en classe.