Un conflit de voisinage tourne à la fusillade à Argenteuil

Dans la même rue, on voit l'émotion des proches devant la maison de la victime, un homme de 33 ans. À seulement 50 mètres de là, les enquêteurs effectuent les perquisitions au domicile du tueur présumé. Lundi 11 mars, peu après minuit, deux hommes se trouvent à bord d'un véhicule. Ils sont bruyants, trop, pour un groupe de riverains qui vient se plaindre. Le conducteur rentre alors chez lui à seulement quelques mètres de là. Il revient dans la rue, armé d'un fusil, et tire sur l'un de ses voisins. L'homme décède quelques minutes plus tard. L'auteur présumé se retranche ensuite dans sa maison. Le RAID est déployé. Mais quand ils décident d'intervenir, le suspect n'est plus chez lui. Il a réussi à prendre la fuite. Son fusil n'a pas été retrouvé. Dans le quartier, beaucoup se disent choqués. "Ça fait peur. C’est dangereux. Ça donne envie de choisir un autre endroit plus calme", réagit un habitant. Le passager du véhicule s'est rendu à la police, ce 12 mars après-midi. Le conducteur est toujours activement recherché. TF1 | Reportage J. Cressens, G. Chieze, A. Ponsar