Un conifère venu du Morvan pour égayer la cour de l’Elysée

Nous sommes à plus de 12 mètres de haut et voici sans doute le sapin le plus célèbre de l'Hexagone, le sapin de Noël de l'Élysée. Il faut deux jours pour le mettre en lumière, et cette année, c'est rouge et blanc. Une couleur choisie par la présidence pour un sapin d'exception né dans les pentes du Morvan, dan l'une des nurseries pour sapins. Jean-Christophe Bonoron est éleveur de sapins de 80 hectares de sapins, dont 20 réservés aux grands arbres sélectionnés pour être coupés après avoir été choyé pendant 25 ans. C'est dans ce lieu que le sapin de l'Élysée a été choisi et coupé il y a trois semaines. Cela fait huit ans que Jean-Christophe Bonoron fournit l'Élysée, mais aussi le Sénat et certains grands hôtels. De quoi mettre en avant tout un savoir-faire. Cette année encore, c'est par camion que le sapin du Morvan a rejoint Paris, offert à la présidence par la profession. Il restera dans la cour du Palais jusqu'à la mi-janvier.