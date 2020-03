Un de leurs proches est décédé du coronavirus, ils témoignent leur douleur

Dans les Ehpad, des résidents meurent à cause du coronavirus. Une épreuve douloureuse pour leurs proches, car certains n'ont pas pu leur rendre une dernière visite en raison du confinement. Le nombre de personnes pouvant assister à leurs obsèques est également très limité pour éviter d'éventuelle contamination. Nous avons recueilli les témoignages de trois familles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.