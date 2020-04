Un déconfinement difficile dans certains Ehpad

Dans les Ehpad, les visites pour la famille sont autorisées depuis lundi. Certains établissements préfèrent pourtant attendre encore un peu et protéger les résidents à tout prix. Et les nouvelles règles à suivre qu'ils viennent de recevoir du ministère les confortent encore un peu plus. Pour celui d'Amiens, il faudra encore deux semaines pour mettre en place des solutions pour accueillir les familles sans risquer d'y faire entrer le virus.