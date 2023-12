Un dentiste suspendu pour de graves manquements à Cherbourg

Depuis lundi, Cindy est en colère. Son dentiste n’a pas respecté toutes les réglementations sanitaires. Elle doit désormais se faire dépister pour de nombreuses maladies, comme les hépatites ou le VIH. L’erreur professionnelle qui concerne plus de 1 000 personnes. Une autre patiente est dans la même situation. Le cabinet dentaire a été fermé. Pour la profession, il s’agit d’une faute grave, mais une dentiste tient à rassurer. C’est l’Agence régionale de Santé de Normandie qui a révélé ces manquements graves. Au total, 250 investigations sont réalisées chaque année en Normandie. Même si le risque est faible, en cas de contamination, les patients concernés ne seront pas livrés à eux-mêmes. “Dans les droits des patients, si jamais ces personnes sont malades, elles ont aussi des droits. C’est-à-dire, elles peuvent faire valoir leur droit et mettre en jeu l’assurance de ce praticien, et même sa responsabilité pénale” explique Catherine Simonin, membre du bureau de France Assos Santé. Le cabinet dentaire n’était ouvert que depuis janvier. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Rio, X. Thoby