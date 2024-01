Un enfant livré à lui-même pendant deux ans en Charente : "Je ne me doutais pas qu'il était seul"

De neuf ans à onze ans, le jeune garçon a vécu tout seul dans un appartement à Nersac, se nourrissant de gâteaux et de boîtes de conserve froides. Son père est absent et sa mère lui apportait régulièrement de la nourriture. Elle vivait à cinq kilomètres de là avec sa compagne. "Pour moi c'était normal, sa maman l'attendait chez lui. Je ne me doutais pas qu'il était seul chez lui", confie un voisin. D’autres voisins, qui ont souhaité rester anonymes, avaient fini par comprendre la situation. Pendant deux ans, le garçon continue d’aller à l’école à quelques centaines de mètres de chez lui. Dans l’établissement, personne ne remarque un changement, même si au fil des mois, certains élèves de sa classe commencent à avoir des doutes. Livré à lui-même, le garçon faisait tous ses devoirs et avait même des bonnes notes. "Il était souriant, très bon élève, toujours propre, poli... Aucun signe ne montrait qu'il était abandonné", constate la maire de Nersac, Barbara Couturier. Alertée par une voisine et par les bons alimentaires que la mère venait chercher, l’élue va prévenir la police municipale puis la gendarmerie. Placé en famille d'accueil, l’enfant va maintenant essayer de se reconstruire. La mère vient d'être condamnée à six mois de bracelet électronique et une obligation de soins pour avoir délaissé son enfant. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, C. Devaux