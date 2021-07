Un engouement pour la demande de vaccination sur Doctolib après l'allocution d'Emmanuel Macron

La plupart des mesures annoncées par Emmanuel Macron sont destinées à inciter à la vaccination. Et ceci est quantifiable. Justement, notre journaliste, Marie Chantrait se trouve au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars et il y a déjà les premiers chiffres. Faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur nous tous, cela a eu un impact sur les Français, car le site Internet Doctolib est saturé de demandes. Ce lundi soir à 20h30, 17 000 prises de rendez-vous par minute ont été enregistrées. Nous allons voir si ce mouvement se poursuit dans les heures et les jours à venir.