Un été à Marseille : à la découverte des quartiers méconnus de la ville

La mer, la culture, les plages, les terrasses, les soirées en plein air au coucher du soleil... Marseille fait déjà le plein de touristes cet été. Pour certain, il y règne un climat particulier et pour d'autres, il y a de tout. L'été dernier, la fréquentation a bondi, avec plus 20% de vacanciers dans cette deuxième ville de l'Hexagone. Comment Marseille tente de gérer ce rebond touristique avec la pandémie ? Comment la ville fait-elle pour ne pas revivre le même mois d'août que l'année dernière avec une reprise de l'épidémie plein été ? Loin du centre-ville et du vieux port, Julie et Ludivine ont été embauchées, comme 50 autres jeunes, par l'office du tourisme en juin dernier. Elles sillonnent toute la ville à pied pour aller au-devant des touristes, comme au pied de La Cité radieuse de l'architecte le Corbusier. L'objectif, mieux orienter les visiteurs à Marseille en fonction des heures de forte affluence. À l'autre bout de la ville, dans le quartier de la célèbre Notre-dame de la Garde, toujours très visitée, d'autres vacanciers. Une nouvelle visite commentée commence. Elle est proposée cet été pour emmener les vacanciers en dehors des lieux très fréquentés. La suite dans le reportage ci-dessus.