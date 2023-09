Un euro le m2 : devenez propriétaire dans la Creuse !

En pleine campagne, voici le lotissement qui accueillera les futurs habitants. Huit terrains prêts à construire, et bientôt un autre, vendus chacun un euro du mètre carré, contre 14,50 euros jusque-là. "En fait, ce sont des terrains qui ne trouvaient pas preneur. Si on enlève aux familles le prix du terrain, ça fait quand même un apport supplémentaire, et ça permet aussi de déclencher des crédits à la banque", explique Olivier Mouveroux, maire (SE) de Fursac . Attirer de nouvelles familles, c'est une bonne idée pour les plus proches voisins dans cette commune, qui est passée sous la barre des 1 500 habitants au dernier recensement. "On a une population de gens assez âgés, donc pourquoi pas faire venir des gens à peu près d'une trentaine d'années avec des enfants", réagit une habitante. Avec 80 élèves actuellement, l'école primaire, qui a failli perdre une classe l'an dernier, pourrait en accueillir beaucoup plus. Plus d'habitants équivalant à plus d'activité pour la dizaine de commerces. Une bonne nouvelle également pour la pharmacienne. Alors que la seule généraliste du village partira à la retraite dans quelques années, des médecins figurent parmi les candidats. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre