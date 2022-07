Un forcené tue cinq membres de sa famille

Ce mercredi soir encore, le dispositif de sécurité autour du domicile des victimes reste très importants. Les faits ont débuté mardi soir dans ce quartier de la commune de Douvres (Ain). À l'intérieur d'une maison, un homme d'une vingtaine d'années est retranché et refuse de se rendre. C'est donc le GIGN qui est appelé en renfort. Lors d'un assaut, donné en fin de matinée, le jeune homme tente de s'en prendre aux forces de l'ordre, armé d'un fusil et d'un sabre japonais. Le GIGN l'abat et découvre les victimes : le père du meurtrier présumé, sa nouvelle compagne, deux adolescents de quinze et 17 ans et un enfant de cinq ans. Ils sont tous été retrouvés sans vie, tués à l'arme blanche. Dans ce village de 1 000 habitants, peu sont ceux qui connaissaient cette famille recomposée, récemment installée. Mais le choc est partagé par tous. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le parquet de Bourg-en-Bresse dessine les premiers éléments du profil de l'auteur présumé. Ce dernier aurait souffert d'un trouble psychiatrique. Les légistes et scientifiques poursuivent leur constatation sur place. L'enquête pour homicide volontaire, elle, a été confiée à la gendarmerie. TF1 - Reportage A. Tassin, O. Couchard, C. Buisine