Un Français passe en moyenne 27 ans de sa vie sur Internet

Sur notre téléphone ou notre ordinateur, avons-nous une idée du temps passé chaque semaine sur Internet ? Les Français restent en moyenne plus de 56 heures sur Internet par semaine. Cela veut dire que nous allons passer 27 ans de notre vie sur Internet. "Lire des journaux, commander à manger... Tout se fait sur Internet actuellement", rapporte un passant au micro de TF1. Et surtout nous passons 21 heures de notre temps chaque semaine à travailler sur Internet, les yeux rivés sur notre ordinateur au bureau. Internet sert aussi à se divertir. Nous passons six heures et demie sur les réseaux sociaux. Et c'est autant d'heures pendant lesquelles nous ne pratiquons pas de sport. Si les écrans se sont glissés dans notre quotidien, ce phénomène a aussi été renforcé par la crise sanitaire, qui a encouragé les Français à rester calfeutrés chez eux. Privés pendant quelque temps d’activités à l’extérieur, les personnes confinées se sont tournées davantage vers les activités disponibles sur Internet. Mais sur le long terme, cette habitude n’est pas sans risque pour la santé des internautes : "Cela entraîne une fatigue visuelle et des maux de tête. Chez les enfants, ça peut encourager une augmentation de la myopie", prévient le Dr Haythem Kahlaoui, ophtalmologue au Centre médical ophtalmologique Point Vision Paris Centre. Pire, les écrans poussent à manger toujours plus gras ou plus sucré. Ils sont donc les ennemis de votre estomac et de vos yeux. Heureusement pour soulager vos yeux, il existe la règle des 20-20-20. Autrement dit, lorsque nous utilisons des écrans, reposons nos yeux, faire une pause toutes les 20 minutes pendant 20 secondes en regardant au loin à 20 mètres. C'est nécessaire parce que l'œil n'est plus en tension. Il ne fait plus d'effort. Ce n'était donc pas compliqué. Il suffit de prendre un peu de recul.