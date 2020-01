Un garçon né sans bras se voit offrir une prothèse de main

Michaël Noël a créé la prothèse d'Alexis. Il est membre de l'association E-nable qui met en relation de talentueux utilisateurs d'imprimante 3D avec des enfants en attente d'une prothèse. Avec les mesures du petit garçon, et du matériel fourni par l'association, il a pu paramétrer son imprimante et créer une prothèse en une vingtaine d'heures. Celle-ci n'a pas coûté cher, moins de 100 euros à produire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.