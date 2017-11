Un grand brûlé survit grâce à une greffe de peau de son frère jumeau

Un accident du travail avait brûlé plus de 95% du corps de Franck, il y a un an. Il avait alors une chance sur 100 de survivre. C'est grâce à son frère jumeau homozygote qu'il doit sa nouvelle peau. Eric s'est tout de suite proposé pour la greffe, qui a été un succès. C'est la première fois qu'un brûlé, dans un tel état, récupère aussi bien et aussi rapidement. Cette opération marquera sans doute une grande avancée en médecine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 23/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 23 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.