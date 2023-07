Un homme recherché pour deux meurtres à Angers

C’est une chasse à l’homme. Dans la région d’Angers. Un individu est suspecté du meurtre de deux personnes et d’une tentative de meurtre, ces dix derniers jours. L’homme était détenu à la prison d’Argentan, en Normandie. Il bénéficiait d’une autorisation de sortie pour raison administrative. Une femme de 40 ans, qui l’aurait alors hébergé, est retrouvée morte étranglée chez elle le 22 juin. Puis la semaine dernière à Chailland, en Mayenne, il s’introduit chez une femme pour lui voler son véhicule. Il tente de l’étrangler, puis s’enfouit. Dans la même ville le week-end dernier, un homme de 72 ans a été découvert mort. Sa voiture a été volée et incendiée. Les autorités font le lien avec les précédentes affaires. La mairie de Chailland a indiqué que l’homme n’était plus dans la commune, mais selon le restaurateur du village, la peur a gagné les habitants après le double meurtre. Il est conseillé aux habitants du secteur de rester vigilants. TF1 | Reportage S. Chevallereau