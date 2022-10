Un immense élan de solidarité dans le Pas-de-Calais

Une entreprise de construction qui propose son aide est au téléphone avec le maire. Et des appels comme celui-ci, il en reçoit sans arrêt. Mais les volontaires sont si nombreux qu’il doit parfois refuser. C’est un élan de solidarité bienvenu qu’il faut tout de même réguler. C’est dans une salle de la mairie que tous les dons sont rassemblés. Les sinistrés y trouvent le soutien dont ils ont besoin. Dans le village, plus de la moitié des maisons frappées par la tornade sont inhabitables. Hugues et Virginie ont eu la chance d’être logés chez leur fils Benjamin, plutôt que chez des inconnus. C’est dans un dressing aménagé pour eux qu’ils sont installés. Dans la région, les appels à la générosité se multiplient. À la sortie d’un supermarché, les clients peuvent donner quelques produits alimentaires. En caisse, le maire d’une commune voisine n’a pas hésité à faire des achats au nom de la municipalité. Le magasin livre gratuitement les dons reçus. TF1 | Reportage L. Merlier, O. Stammbach, B. Rey