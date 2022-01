Un incendie pollue la vie d’une commune dans les Bouches-du-Rhône

Des milliers de mètres cube de déchets industriels en flamme. Le 26 décembre dernier, un incendie dévastait l'entrepôt de déchets recyclables de Saint-Chamas. Le feu est enfin maîtrisé. Mais les fumées, toxiques, continuent de s'échapper aux alentours. “On ne sait pas si c'est toxique, si ça ne l'est pas, c'est un peu inquiétant. On évite de trainer dans le jardin, les chiens ne sortent pas non plus". La préfecture conseille aux habitants de ne pas pratiquer d'activité sportive intense en extérieur ou en intérieur. Sous les monticules de déchets, le feu couve toujours. Opération délicate pour les pompiers : impossible de pénétrer dans l’entrepôt dont la structure est fragilisée. “La seule solution est de faire tomber la structure. Une fois que la structure est tombée, on peut engager des tractopelles. Au fur à mesure, on étale le produit, on le mouille et on l'évacue vers un centre d'incinération”, explique le lieutenant colonel Pierre Bisone. Le site avait été repris en mars dernier par une société spécialisée. Depuis, le maire avait alerté sur les conditions de sécurité. À l'intérieur, 20 000 m3 de plastiques, de bois, de cartons, de ferrailles... Bien au-delà des 1000 m3 autorisés. “Si on avait respecté les volumes, les pompiers auraient pu l'éteindre peut-être plus facilement, peut-être que le bâtiment n'aurait pas brûlé". Il n'y a pas non plus de dispositif de protection incendie. La société responsable reconnaît des manquements et explique avoir repris ce site avec déjà d'importantes quantités de déchets à l'intérieur. “On a été naïf sur le coup, on pensait qu'on allait pouvoir s'en sortir. On a évacué le maximum qu'on a pu évacuer, en sachant qu’on était obligés de travailler pour pouvoir rentrer de la trésorerie, pour payer les machines, le gasoil, les bonhommes, le loyer, les crédits”. Pour évacuer ces déchets, il aurait fallu en faire rentrer davantage. L'enquête sur les circonstances du départ du feu a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Istres. T F1 | Reportage B. Guénais, H.P. Amar, Panny Productions