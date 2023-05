Un inquiétant trafic de cigarettes au cœur d'un village

Une épave, comme Arnaud Diaz, maire de L'Hospitalet-près-l'Andorre, en trouve régulièrement dans sa commune, abandonnée, selon lui, par les trafiquants de cigarettes. À douze kilomètres, à peine, de la frontière avec Andorre, l'Hospitalet a toujours été une plaque tournante du trafic de cigarettes. Mais depuis cinq ans, les reventes se seraient intensifiées. Aujourd'hui, une cartouche s'achète 40 euros en Andorre, contre 115 en France. Un habitant de L'Hospitalet-près-l'Andorre avait enregistré une vidéo montrant plus d'une vingtaine de trafiquants présumés quittant la ville après l'arrivée des Gendarmes. Mais parfois, la surprise est bien plus dramatique, comme l'a constaté David Bonzom, gérant de la boulangerie-pâtisserie Le Fournil de Louise, l'été 2022. "Il y a des trafiquants qui sont venus taper à la porte, en disant qu'un de leur collègue avait besoin de soins. Ils ont allongé le corps par terre. Et en fait, c'était un cadavre. Ils ont posé le cadavre de leur collègue au sol du magasin et, après, ils sont partis.", affirme-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet