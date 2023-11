Val-de-Marne : un jardinier victime d'une agression raciste témoigne

Pour la première fois depuis quatre jours, le père de famille regarde les images de son agression, qui a été capturée par une caméra de surveillance. Tout part d'un différend de voisinage, vendredi 17 novembre. La camionnette de trois jardiniers bloque le passage dans une allée privée. Ce qui agace très vite le père d'une résidente. L'homme de 75 ans klaxonne et les insulte. Le jardinier décide de filmer avec son téléphone pour, dit-il, garder une preuve des propos racistes. Sur sa vidéo, on y voit le sexagénaire sortir un cutter jaune. Le jardinier ne le prend pas au sérieux. Quelques secondes plus tard, le retraité entaille la gorge du trentenaire, sur une dizaine de centimètres. La victime se met alors à l'abri et appelle sa femme. Pour l'homme de 29 ans, quinze jours d'arrêt de travail, et il ne sait pas s'il sera, un jour, capable de reprendre. Nous avons rencontré le présumé agresseur. Il ne souhaite pas d'interview, mais nous dit regretter ses insultes et son geste. L'homme est placé sous contrôle judiciaire et sera jugé en mai 2024. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco