Un jour férié de moins pour financer la dépendance ?

Plusieurs voix se sont élevées dans la majorité pour demander la suppression d'un jour férié, comme en 2004 avec le lundi de Pentecôte. Une mesure qui pourrait rapporter 2,4 milliards d'euros par an. Mais travailler un second jour férié serait-il suffisant pour financer la dépendance ? Éléments de réponse avec Antoine de Précigout. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.