Un journaliste français tué en Ukraine : le point en direct de Kramatorsk

On en a moins parlé depuis le début de la guerre, mais la ville de Lyssytchansk est aussi bombardée que plein d'autres dans le Donbass. Pourtant, il y a toujours des milliers de civils qui s’y terrent. Et c’est pour cela que Frédéric Leclerc-Imhoff et ses collègues y sont allés. Ils y étaient pour raconter ces évacuations, la manière dont des policiers et des volontaires ukrainiens prennent des risques au péril de leur vie, pour conduire aux milieux des obus et sauver des vies. Florian Litzler explique avoir échangé avec Frédéric Leclerc-Imhoff et son équipe ce lundi matin. Ils se demandaient si c’était une bonne idée et si ce n’était pas trop risqué. Ainsi, ils ont pris toutes les précautions possibles, mais sur ce genre de terrain, le risque zéro n'existe pas. Malgré tout, ils y sont allés parce qu’ils estimaient que cette histoire valait la peine d’être racontée. Des évacuations, dans toutes les villes bombardées du Donbass, il y en a quotidiennement. On parle de centaines de vies sauvées. Ils jugeaient important de raconter le courage de ces volontaires qui mettent leur vie en jeu. Ils voulaient le raconter. Ce soir, il faut s’en souvenir. Il faut aussi se souvenir de celui de Frédéric Leclerc-Imhoff. TF1 | Duplex Florian Litzler