Un lent retour à la normale pour les sinistrés en Côte-d'Or

Derrière leurs machines, les salariés retrouvent le sourire. L'usine redémarre enfin. Le 2 avril 2024, à Montbard, l'eau est montée jusqu'à 40 centimètres, noyant les machines, inondant les entrepôts, plus de 500 matelas sont à jeter à la poubelle. La facture des dégâts est colossale : "quasiment 600 000 euros", dit le gérant de l'usine "Passion literie", Jean-Pierre Royer. Dans son atelier, Maël Le Goff, électricien, a perdu 20 000 euros. Ses outils, pas assurés, ont baigné dans l'eau plusieurs jours. "On a nettoyé toutes les boîtes une par une au pinceau, pour pouvoir en récupérer le maximum", raconte-t-il. Un mois de travail jour et nuit, son père est même sorti de sa retraite pour l'aider. Le jour de notre visite, c'était la dernière réparation. Maël reprend son métier et il en est content. L'attente, elle, continue pour les communes sinistrées. À Semur-en-Auxois, un pont a été fragilisé par la crue. Et il y a plus grave : une partie du parapet bordant une route a été emportée par l'eau. La route a été fermée par précaution et les réparations sont urgentes. Si la maire ne connaît pas encore le montant des dégâts, elle sait déjà qu'elle ne pourra pas l'assumer seule. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin