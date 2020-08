Un maire agressé pour une querelle de voisinage en Seine-et-Marne

Le maire de la commune de Chalifert (Seine-et-Marne) a été agressé lundi soir alors qu'il rentrait à son domicile. L'agression a été filmée par un voisin. L'assaillant reproche à l'élu d'autoriser le stationnement de voiture devant chez lui. L'élu a immédiatement déposé plainte. Il s'en est sorti avec une côte cassée. L'agresseur, lui, a été interpellé et placé en garde à vue.