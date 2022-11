Un mois après le meurtre de Lola : l'émotion de ses parents

On entend la chanson préférée de Lola passée, en hommage. Son père, sa mère, ses frères, on voit la douleur d'une famille. Mais au premier rang aussi, tous sont là. Ses amis de cinquième, de son cours de gymnastique, ses professeurs, ses voisins. Même des inconnus, unis dans la douleur depuis ces trente-trois derniers jours. Pour la première fois, sa mère, Delphine Daviet-Ropital, trouve la force de s'exprimer. " Notre petite fille, qui ne demandait qu'à vivre et à être aimée. Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite-fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Chacun d'entre nous s'est senti personnellement atteint et blessé", de ses mots. Lola, 12 ans, rentrait du collège quand elle a été tuée, dans cet immeuble où elle vivait avec ses parents. Et toujours, des anonymes viennent y déposer des fleurs. Marcher tous ensemble, pour se souvenir, se soutenir aussi. Sa meurtrière présumée est en détention provisoire, en attente de son procès. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Maloiseaux, F. Dufour