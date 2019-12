Un mois après le séisme au Teil, quel réveillon pour les riverains ?

À Teil, le cœur des riverains n'est pas à la fête. La messe de Noël n'aura pas lieu à l'église, car depuis le tremblement de terre, l'édifice ne peut plus accueillir les habitants. Le village est quasiment désert, de nombreux commerces sont fermés, les immeubles sont inhabitables et 2 000 habitants ont dû être relogés. Le local du Secours populaire est l'un des rares lieux ouverts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.