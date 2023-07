Un mois après le séisme : des centaines de familles sans logement

Une caravane de quatre mètres carrés dans le jardin d'amis est devenue le refuge de Kelly et sa famille, un mois après le séisme. Pas d'autres choix, leur maison fissurée menace de s'effondrer. Les parents se sentent abandonnés et démunis. Ils n’ont perçu aucune aide de l'État ni des assurances et n’ont pas assez d'argent pour acheter plus grand. Résultat, leur fille aînée doit dormir dans une tente. Comme elle, des centaines de familles sinistrées sont encore sans domicile et le chiffre continue d'augmenter, car certaines maisons d'abord déclarées habitables se sont fragilisées. Chez Catherine, de nouvelles fissures apparaissent de jour en jour. Face aux incompréhensions, la mairie de Cramchaban (Charente-Maritime) a mis en place une permanence. Leur objectif est de répondre aux questions juridiques des habitants démunis. Sans aide depuis plus d'un mois, Claude, lui, a pris les devants en achetant un mobil-home, avec ses quelques économies. Il devra y habiter au moins deux ans, le temps que sa maison soit démolie puis reconstruite. D'autres mobil-homes ont été commandés par la collectivité, mais ne seront pas livrés avant la fin de l'été. TF1 | Reportage L. Cloix, a. Vieira