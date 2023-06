Un mois après le suicide de Lindsay : où en est l'enquête ?

Océane Levecque est en troisième, dans le collège où était scolarisée Lindsay. Elle aussi se dit victime de harcèlement depuis plusieurs années. Un mois après la disparition de sa camarade, elle nous assure que rien n'a changé. Sa mère estime que rien n'est fait pour soutenir sa fille. Elle a donc décidé de déménager et de scolariser Océane dans un autre établissement. Nous sommes retournés devant le collège Bracke-Desrousseaux, pour savoir quelles mesures ont été prises depuis la mort de Lindsay. Sur les quatre élèves mis en cause, une a été exclue définitivement par un conseil de discipline. Les trois autres ont été exclus temporairement. C'était la seule marge de manœuvre du principal. Quant aux effectifs du collège, ils ont été renforcés par cinq personnes supplémentaires, dont une assistante sociale, une infirmière, et un autre principal. Mais cela n'a pas soulagé Olivier Dehaene. Sa fille, également victime de harcèlement, n'a plus voulu retourner en cours depuis la mort de Lindsay. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Chevreton, J.P. Héquette