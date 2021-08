Un mois après les inondations en Belgique, des montagnes de gravats à évacuer

“Voilà la maison de ma maman, voilà ce qu'il en reste”, résume Christiane. Comme elle, des centaines d'habitants de Pepinster ont tout perdu. Plus d'un mois après les inondations meurtrières dans le quartier le plus durement touché, presque rien n'a bougé. “La voiture, je voudrais bien la récupérer et comme c'est la dernière rue, c'est la rue qu'on veut démolir, ben ça ne bouge pas”. Partout, des montagnes de détritus encombrent les rues : des carcasses de voiture, du mobilier et des souvenirs. Pour avancer, les sinistrés attendent désespérément. “Ils n'ont rien enlevé, c'est comme ça depuis un mois”. En attendant, Chantal vit chez sa belle-mère de 87 ans, car elle dit n'avoir reçu aucune proposition de logement. “Ça prend énormément de temps, puisque les experts doivent passer dans chaque maison. Je vous rappelle quand même que nous avons près de 15 100 bâtiments qui ont été impactés et ça ne se fait pas en un jour”, explique Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster. En cause aussi selon l'élu, des moyens humains et financiers insuffisants pour nettoyer la ville. Ici, deux des cinq écoles ne rouvriront pas à la rentrée. Les 171 enfants concernés seront accueillis dans un autre établissement scolaire. Quelques kilomètres plus loin toujours dans la vallée de la Vesdre, la reconstruction a commencé avec ce pont, unique voie d'accès à ce quartier défiguré. Dans la province de Liège, les détritus sont absolument partout comme ici sur cette portion d'autoroute désaffectée. Il y a en tout plus de 5 km de gravats en tout genre. Pire, chaque jour, des poids lourds supplémentaires viennent déverser des détritus. Prochainement, tout cela devrait être traité. En attendant, l'autoroute “dépotoir”, comme elle est appelée ici, continue de grandir chaque jour. Dans les communes touchées, la sécurité civile et l’armée continue de ravitailler les sinistrés. Depuis le drame, il y a aussi la solidarité entre habitants. Ce jour-là, livraison d'une quinzaine d'appareils électroménagers offerts par des Flamands. Petit à petit, les 30 000 sinistrés des inondations retrouvent un peu de leur vie d'avant. À Pepinster et dans toute la région de Liège, tout reconstruire prendra encore des mois voire des années.