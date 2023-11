Un mois après : retour sur les lieux des attaques du Hamas

Une montre sonne encore, alors que le temps semble s'être arrêté au 7 octobre, à six heures du matin, quand des assaillants s'introduisent dans le kibboutz de Kfar Aza et chassent les habitants. Maor s’est alors caché dans un abri avec ses enfants. “On était dans l’abri, on a éteint la lumière, la climatisation, tout. On est resté très calmes. Je me suis assis sur une chaise face à la porte, prêt à affronter tout ce qui pouvait arriver ", raconte-t-il. Ils ont attendu plus de vingt heures avant d'être secourus. Un mois plus tard, le nombre de victimes n’est toujours pas déterminé. Au lendemain de l'attaque, le 8 octobre, là où avait lieu le festival pris pour cible, des voitures par centaines carbonisées, portières ouvertes. Une tentative de fuite. Aujourd’hui, le 7 novembre, ces voitures sont stockées sur un immense terrain vague. Laura, une rescapée de l’attaque du festival, a survécu, roulée en boule dans une caravane. C’est la première fois qu’elle revient. Près de 700 véhicules sont désormais fouillés sur les lieux. Un mois après l’attaque, le travail d'identification des victimes n’est toujours pas terminé. TF1 | Reportage F. De Juvigny, F. Mignard, C. Blanquart