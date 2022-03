Un mois de guerre en Ukraine : où est en l'offensive russe ?

D’un côté, la résistance qui tient. Ce jeudi matin, un navire de transport de troupe russe a été touché par un missile au port de Berdiansk. De l’autre, la peur de l’escalade. S’appuyant sur ces images, les Ukrainiens accusent les Russes d’avoir utilisé une bombe au phosphore cette nuit près de Kiev. Après un mois de guerre, où en est-on ? Les troupes russes ont mis seulement trois jours pour arriver aux abords des grandes villes frontalières. Puis, tout a ralenti. Trois semaines et demie plus tard, seule Khersone a été prise. Des contre-offensives ukrainiennes sont même en cours près de Kiev et de Mykolaïv. La résistance ukrainienne a également surpris tout le monde notamment grâce aux armes livrées par l’Occident comme ces lanceurs de missiles anti-tank. Faciles à utiliser, ils ont causé de lourds dégâts. Les Ukrainiens ont adapté leur tactique à leur moyen. En fait, ils ont emmené les Russes dans une guérilla urbaine. Quelles sont les pertes sur les 170 000 à 200 000 militaires russes déployés ? Les Ukrainiens prétendent avoir éliminé près de 16 000 hommes. L’Otan estime que 7 000 à 15 000 soldats ont été tués et 40 000 hommes hors d’état de combattre en comptant les blessés. Impossible d’avoir un chiffre exact. Mais pour les experts, les pertes sont importantes. Côté Ukrainien. Il y a deux semaines, les États-Unis parlaient de 2 000 à 4 000 militaires tués. Personne ne veut communiquer. Seule certitude, parmi les civils, dix millions de personnes ont fui selon l’ONU. Un enfant sur deux a dû quitter sa maison. T F1 | Reportage M. Guiheux, J. La Croix-Nahmias, F. le Goïc