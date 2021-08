Un mois de juillet gagnant pour le tourisme de l'Hexagone

Aux Sables-d'Olonne, c'est presque immédiat depuis un mois. Au moindre rayon de soleil, les vacanciers se ruent sur la grande plage des Sables-d'Olonne. La Vendée est devenue un succès du mois de juillet et la météo ne les a pas découragé. Dans le restaurant Mona Liza, le cahier de réservation est un bon indicateur. Le mois de juillet a été très bénéfique pour l'établissement en termes de fréquentation. Les Juilletistes avaient une envie d'océan, de mer, même un peu plus que l'année dernière. Au total, 80% des vacanciers se sont répartis sur seulement 20% du territoire français. Selon Christian Mourisard, président de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), les départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont en tête de destinations au niveau littoral. Les vacanciers ne se contentent pas de bronzer sur la plage. Preuve en est, l'arrière-pays varois est très fréquenté. Par exemple, le parc animalier "Le village des tortues" à Carnoules a reçu jusqu'à 300 personnes par jour avant l'instauration du pass sanitaire. En outre, les Français prennent leur temps. Les séjours sont allongés en moyenne de 10 à 12 jours. Et ils dépensent 400 euros de plus que les autres étés, passant 1 750 euros en moyenne par foyer.