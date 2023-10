Un mois de pluie en deux heures dans les Alpes-Maritimes

Inquiet, il passe des heures à guetter, depuis sa terrasse,le niveau de la rivière la Vésubie, juste en dessous de sa maison. Marcel a été évacué à plusieurs reprises à cause des risques d'inondation. "Le débit est quand même énorme, et c'est ce qui nous amène à considérer que la situation n'est pas gagnée. L'angoisse c'est quand même de quitter son domicile, de tout laisser et de ne pas savoir ce qu'il va arriver. Et on est en permanence dans cette hyper vigilance", confie-t-il. La vallée est prise au piège depuis vendredi dernier, coupée du monde. Les habitants, comme les paysages, sont encore marqués par le traumatisme de la tempête Alex en 2020. Alors la maire tente sans cesse de réparer de nouveaux dégâts. La nuit dernière, sur toutes les Alpes-Maritimes, des rideaux de pluie. Jusqu'à 60 millimètres d'eau, c'est l'équivalent d'un mois de précipitations qui est tombé en deux heures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Prez, E. Bonot