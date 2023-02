Un mois sans pluie : ces départements déjà en alerte

Un sol craquelé, des bateaux échoués, le lac de Montbel (Ariège) s’est transformé en paysage désertique. Aujourd’hui, cet entraîneur de voile marche sur des sables à perte de vue. Nous étions venues ici l’été 2022, depuis, le volume d’eau a été divisé par cinq, la navigation sur le lac est devenue presque impossible. L’Ariège souffre d’un déficit de pluviométrie depuis l’année 2022. Ici, il n’a pas plu depuis le mois de février, une situation qui est très rare et très inquiétante. Le barrage de Montbel sert à alimenter les foyers en eau potable et à irriguer les cultures. Xavier Rouja, responsable d’exploitation du barrage de Montbel, gère les niveaux d’eau, et il prévoit déjà des restrictions cet été. À 50 kilomètres du barrage, Rachel et Gérald Lippens, des agriculteurs au Mazères, ont anticipé. Ces céréaliers ont choisi de diminuer leur culture de maïs. À la place des céréales, ils ont opté pour des agrumes, comme les mandarines. Ces fruits résistent bien à la sécheresse. Des précipitations sont annoncées en fin de semaine, mais elles ne permettront pas au lac de retrouver son niveau habituel. TF1 | Reportage M. Chaizen P. Mislanghe, M. Larradet