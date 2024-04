Un mois sur une plateforme pétrolière

C’est une gigantesque usine flottante, de 80 000 tonnes, posée sur l’eau, au large de l'Afrique centrale. Une plateforme de la taille de deux terrains de football est située à 80 kilomètres des côtes du Congo. Pour la rejoindre, il y a deux options, par bateau en deux heures et demie, ou par hélicoptère. Après moins d’une heure de trajet, nous voilà, isolés sur cette île artificielle. Son nom est Likouf, la plateforme dernier cri du pétrolier français. Exceptionnellement, nous allons partager le quotidien des 200 personnes à bord, durant 36 heures. Aujourd’hui, changement d'équipe, 70 nouvelles personnes débarquent. Certaines vont rester en mer jusqu'à quatre semaines, non seulement des spécialistes de l’extraction de pétrole, mais aussi des cuisiniers, des médecins. À force, ils se connaissent tous. C'est une passation de pouvoir également pour les deux responsables du site. Xavier relève Brice, l'occasion d'échanger sur les problèmes relevés. À peine le temps d'enfiler sa combinaison, Xavier lance un exercice d'évacuation de la plateforme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, J. Bervillé