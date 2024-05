Un mort dans l'Aisne : une coulée de boue dévastatrice

Comment ne pas craquer lorsque, comme Françoise Seremak, l'ancienne propriétaire, on a vécu près d'un quart de siècle dans la maison ? Il ne subsiste désormais qu'une façade éventrée, des meubles dispersés, des gravats. Françoise en connaît le moindre recoin, ainsi que le jardin qu'elle a parfois vu inondé. C'est une émotion qui étreint aujourd'hui les 1 800 âmes de Courmelles. Dans la nuit de ce mercredi 1er mai, une femme de 57 ans est morte, emportée par la coulée de boue. Vers minuit, des pluies torrentielles s'abattent sur des sols saturés d'eau. Elles provoquent d'abord des ruissellements, puis une coulée dévastatrice. Le torrent est parti d'une forêt et s'est écoulé dans un sillon naturel. Des milliers de mètres cubes d'eau sont arrivés, comme dans un entonnoir, directement dans le jardin de la maison sinistrée. Sur des images aériennes, on voit clairement le parcours reconstitué du torrent dévalant la colline jusqu'au jardin de la maison et son toit de tuiles, reconnaissable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage H. Dreyfus, L. Cloix, J. Revol