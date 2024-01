Un mort dans le cambriolage d'une armurerie en Seine-Maritime

La porte d'entrée est encore sous scellés. C'est dans une armurerie d'Eslettes, en Seine-Maritime, qu'une tentative de braquage a eu lieu, le mardi 9 janvier. Vers 1 heures, trois individus, armés pour certains, entrent dans le commerce. Face à eux, il y avait le gérant et son employé. D'après des témoins, des tirs ont retenti. L'un des trois braqueurs vient d'être abattu. D'après les premiers éléments de l'enquête, le salarié aurait tiré, sans que l'on connaisse les circonstances exactes. Dans la panique, les deux autres suspects prennent la fuite, à bord de leur voiture, direction Rouen. Sans explication, leur véhicule prend feu. Ils l'abandonnent et poursuivent leur course, à pied. L'un d'eux est arrêté, l'autre parvient à s'échapper. Quant au jeune salarié de l'armurerie, il a été placé en garde à vue. Un voisin raconte la sidération du gérant. Les braquages dans les armureries sont rarissimes, moins d'un par an. Et pour cause, les armes sont particulièrement protégées. Pour un braquage, les peines sont lourdes. Les agresseurs risquent jusqu'à 20 ans de prison et 150 000 euros d'amende. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Bervillé, V. Pierron