Un mort et trois blessés : l'Ultra-Trail fait des victimes

Des coureurs sidérés, après la mort, la nuit du 14 juin, d'un homme de 52 ans, décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Quelques heures plus tôt, sur les images des organisateurs, les premiers coureurs s'élancent. Une course de l'extrême comprenant 96 kilomètres de courses, 7 000 mètres de dénivelé en haute montagne, dont une partie de nuit. Les sols sont très glissants, il est tombé l'équivalent d'une dizaine de jours de pluie en quelques heures. À quatre heures du matin, la course est interrompue. Quatre hommes doivent être secourus de toute urgence sur la Pointe d'Angolon, à 2 070 mètres d'altitude. Seul l'hélicoptère peut y accéder, mais avec le brouillard, impossible de décoller. Les secours ne parviennent à intervenir qu'en fin de matinée. Les trois autres blessés sont hospitalisés. Pour ses participants, les organisateurs avaient pourtant pris des précautions. Une autopsie est prévue dans les prochains jours pour déterminer les causes exactes de la mort. La procureure a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Buisine