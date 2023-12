Un Nobel pour les femmes iraniennes

Le siège de Narges Mohammadi est resté vide. La prix Nobel de la paix est détenue, depuis deux ans, à Téhéran pour avoir défendu les droits des femmes. Ce sont ses enfants, réfugiés en France, qui font entendre sa voix. C'est un combat pour lequel elle risque sa vie. Narges Mohammadi entame aujourd'hui une nouvelle grève de la faim pour soutenir toutes les Iraniennes qui résistent au péril de leur vie. Longs cheveux au vent, une Iranienne danse, il y a quelques jours, avec son compagnon sur de la musique, dans la rue. Sans voile, une autre marche dans les couloirs du métro, à Téhéran. Tout cela est passible de trois à dix ans de prison, comme des rassemblements illégaux. Sur des images très récentes, on voit des femmes en tchador avec une écharpe verte, aux couleurs du gouvernement, veiller aux bonnes mœurs, dans le métro. Celles qui sortent tête nue sont violemment interpellées, emprisonnées et le cauchemar ne s'arrête pas là. Un rapport d'Amnesty International, paru la semaine dernière, dénonce de nombreux viols collectifs et des violences sexuelles en détention. TF1 | Reportage J. de Francqueville, F. de Juvigny